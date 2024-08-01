Balıkesir Gönen'de yapılan denetimlerde 55 araç ve 311 kişi sorgulandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 55 araç ve 311 şahıs sorgulandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Caddesi başta olmak üzere ana caddelerde yapılan uygulamada toplam 55 araç sorgulanırken, 20 araca cezai işlem uygulandı. 311 kişinin ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR