Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde tespit edilen 2 şüpheliye ait işyerlerine ve evlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanama aparatı (payp) ve suçtan elde edildiği düşünülen 4 bin 750 lira ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.