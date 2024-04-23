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Balıkesir Gönen'de Traktör ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir traktör ve kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Traktör şoförü ise yara almadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir traktör ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tuzakçı Gönen Yolu, Tuzakçı Kavşağı mevkiinde mahsül yüklü traktörün ana yola hatalı çıkması nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Tali yolda çıkan Traktör, ana yolda seyreden A.T (34) hakimiyetindeki 34 SE 4909 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet şoförü A.T. Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine Kaldırıldı. A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Traktör şoförü ise kazada herhangi bir yara almadı.

Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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