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Balıkesir Gönen'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan Tofaş marka otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan Tofaş marka otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Gönen-Denizkent Yolu, Tahirova mevkiinde, Ü.Z. hakimiyetindeki 54 KH 532 plakalı Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri yönlendirilirken kaza sonucu yaralanan Ü.Z. ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.Z.'nin genel sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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