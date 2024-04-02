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Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Gönen ilçesi Buğdaylı kırsal mahalle mevkiinde 10 D 2201 plakalı otomobil sürücüsü K.K. (63) ile 16 FB 187 plakalı otomobil sürücüsü E.Z (22) ile çarpıştı. Kaza sonucunda 16 FB 187 plakalı otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan F.Ç. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E.Z (22) yolcu olarak R.I (24), S.D (25) kazada yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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