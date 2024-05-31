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Balıkesir Gönen'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Büyük Maddi Hasara Yol Açtı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ancak evde büyük maddi hasar oluştu. Yangın sonucu meydana gelen maddi zararın 1 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu.

Gönen'e bağlı Kumköy Mahallesi, Kumköy Sokak'ta bulunan H.S'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Evin sundurma bölümünden başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Çıkan yangın üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ancak evde büyük maddi hasar oluştu. Evin çatısı ve içi yangın sonucu zarar görürken bir motosiklette kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucu meydana gelen maddi zararın 1 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma meydana gelmezken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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