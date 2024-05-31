Balıkesir Gömeç'te Tarihi Eser Operasyonu: 94 Sikke Ele Geçirildi
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 94 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 94 adet sikke ele geçirildi.
Gömeç'te Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından bir adrese yönelik yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda A.Ö. isimli bir kişi tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - BALIKESİR