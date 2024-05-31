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Balıkesir Gömeç'te Tarihi Eser Operasyonu: 94 Sikke Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 94 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 94 adet sikke ele geçirildi.

Gömeç'te Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından bir adrese yönelik yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda A.Ö. isimli bir kişi tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Gömeç Roma Güvenlik Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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