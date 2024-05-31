Balıkesir Gömeç'te Tarihi Eser Operasyonu: 94 Sikke Ele Geçirildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 94 adet sikke ele geçirildi.

Gömeç'te Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından bir adrese yönelik yapılan operasyonda; Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde 94 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda A.Ö. isimli bir kişi tarihi eser kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - BALIKESİR