Gömeç'te orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Kubaşlar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.

Gömeç'in Kubaşlar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda kara ekibi katılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenilirken, bölgede hava sıcaklığının 37 derecenin üzerinde seyrettiği ve etkili olan poyraz rüzgarının müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı