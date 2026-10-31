Balıkesir Erdek'te zeytinlikteki tek katlı evde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Balıkesir Erdek'te zeytinlikteki tek katlı evde çıkan yangına itfaiye müdahale ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Oduncu Yolu mevkiinde zeytinlik içindeki tek katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlik içerisinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Erdek ilçesi Oduncu Yolu mevkiinde, zeytin ağaçlarının arasında bulunan tek katlı müstakil yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Erdek Grup Amirliği personeli, yangına müdahale etti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı