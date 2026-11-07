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Balıkesir Edremit'te otomobil evin bahçesine girip ters döndü, sürücü öldü

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Balıkesir Edremit'te otomobil evin bahçesine girip ters döndü, sürücü öldü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Gülbahçe mevkisinde müstakil evin bahçesine girerek ters döndü. Kazada araçta sıkışan ve adı öğrenilemeyen sürücü hayatını kaybetti, çıkarılması için çalışma yapılırken inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin müstakil evin bahçesine girdiği kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Edremit-Kızılkeçili yolu Gülbahçe mevkisinde meydana geldi. Tek taraflı trafik kazasında 10 IZ 624 plakalı araç, yol kenarındaki müstakil evin bahçesine girerek ters döndü.

İhbar üzerine kazaya Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemede adı öğrenilemeyen ve araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün araçtan çıkarılması için çalışma yapılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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