Balıkesir Edremit'te otomobil demir yüklü traktöre çarptı; 1 ölü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir-Edremit kara yolunda gece Güngörmez kavşağında demir boru yüklü traktöre arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir-Edremit kara yolunda demir yüklü traktöre arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece Güngörmez kavşağında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 10 AAR 444 plakalı Fiat Linea marka otomobil, önünde seyreden demir boru yüklü S.K. yönetimindeki 39 AE 266 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan sürücü G.M., sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.