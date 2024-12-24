Balıkesir'deki Patlamada Hayatını Kaybedenler Bursa Adli Tıba Getirildi
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, Bursa Adli Tıp Kurumuna ulaştırıldı. Cenazelerin kesin ölüm sebepleri, yapılacak otopsilerin ardından belirlenecek.
Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler adli tıpa getirildi
BURSA - Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında sabah meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin naaşları, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi. 3 ambulansla, jandarma eşliğinde getirilen cenazelerin kesin ölüm sebepleri, yapılacak otopsini ardından ortaya çıkacak.