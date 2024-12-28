Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'de bulunan mühimmat fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Patlama sonrası fabrikada çökme yaşanırken, 7 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 10 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı. Tutuklananlar arasında şirketin müdür vekilinin de bulunduğu öğrenildi.