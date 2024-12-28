Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı
Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.
Balıkesir'de bulunan mühimmat fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Patlama sonrası fabrikada çökme yaşanırken, 7 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 10 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı. Tutuklananlar arasında şirketin müdür vekilinin de bulunduğu öğrenildi.