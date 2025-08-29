Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı ve kaza sonrası yol trafiğe açıldı.

Olay Karesi ilçesine bağlı 2. Sakarya mahallesinde meydana geldi. Sakarya Mahallesi çevre yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Kazada 10 P 9035, 16 BAN 121, 10 PK 010, ve 10 UK 270 plakalı araçların zincirleme şekilde kazaya karıştıkları görüldü. İtfaiye ekipleri kazada yaralanan 1 vatandaşı 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri kaza alanını temizledikten sonra yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
