Balıkesir'de Yüksekten Düşen Adam Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 63 yaşındaki İsmail B, yaşadığı binanın terasından düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki İsmail B, Eski Debboy Caddesi'nde ikamet ettiği binanın üçüncü katındaki terastan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail B'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi., Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı incelemelerini sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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