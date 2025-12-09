Haberler

Balıkesir'de yılbaşı öncesi narkotik operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda 5 kilo metamfetamin ve 90 bin TL nakit para ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 kilo metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Uyuşturucu ile mücadelenin, maddelerin satışını sağlayanların tespiti ve yakalanmasına yönelik kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
