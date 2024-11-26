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Balıkesir'de Yem Fabrikasında Yangın: Can Kaybı Yok

Balıkesir'de Yem Fabrikasında Yangın: Can Kaybı Yok
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Susurluk ilçesindeki yem fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı düşünülüyor. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, bir kepçe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yem fabrikasında sabaha karşı çıkan yangının boyutu gün ağardığında havadan görüntülendi.

Susurluk ilçesi Bandırma yolu üzerindeki bir yem fabrikasında saat 06.23 sularında yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. 8 araç ve 20 itfaiye görevlisi, yangının çevreye yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, bir kepçe komple yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangın sırasında fabrikada herhangi bir çalışan bulunmazken gece bekçisi, yangının çıkış sebebinin elektrik kablolarından kaynaklandığını ifade etti. Bu açıklama, çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle doğrulandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı incelemeler yetkililer tarafından sürdürülüyor. Fabrika çalışanları ve çevredeki vatandaşlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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