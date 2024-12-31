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Balıkesir'de Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı

Balıkesir'de Yangında Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavileri sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye erleri tarafından kurtarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların dumandan etkilendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi'nde bir evde bu sabaha karşı yangın çıktı. Balıkesir İtfaiye Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 10 personelle kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme işlemi sırasında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 yaşında İ.K. ve 3 yaşındaki İ.K. itfaiye personeli tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Ev yangını kısa süre içinde söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Çocukların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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