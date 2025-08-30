Balıkesir'de Yangın: İtfaiye Hızlı Müdahale İle Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Yangın: İtfaiye Hızlı Müdahale İle Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.V.G.'ye ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
