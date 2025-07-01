Balıkesir'de Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Balıkesir'de Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
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Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki dağlık arazide çıkan yangın, kısmen ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale yürütülüyor.

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki dağlık arazide çıkan yangın, kısmen ormanlık alanın bulunduğu bölgeye sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Kepsut'un Gökçeören mevki ile Susurluk'un Babaköy mevki arasında bulunan arazide yangın çıktı. Alevler kısmen ormanlık alanın bulunduğu bölgeye sıçrarken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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