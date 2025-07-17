Balıkesir'de Yangın Havadan Görüntülendi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde gece müdahalesi yapılan yangına sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Yangın alanı havadan görüntülendi.

Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy mevkinde başlayan yangın havadan görüntülendi. Gece yapılan müdahale ile enerjisi azalan yangın alanında yer yer dumanlar yükselirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi de sürüyor. - BALIKESİR