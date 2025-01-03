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Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen yangın faciasında anne ve baba kendi imkanlarıyla evden çıkarken, 1 ve 3 yaşındaki Yusuf Ömer Taşkın ve Yusuf Ali Taşkın kardeşler hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUĞUN ACI SONU

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kırsal Dereli Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan baba C.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında saat 01.03 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Saat 01.22'de olay yerine ulaşan ekipler, yangının yoğun olduğu ikinci katta Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE VE BABA KENDİ İMKANLARIYLA EVDEN ÇIKTI

Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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