Balıkesir'de Yangın: Bodrum Katı Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bodrum katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'nde 2 katlı binanın bodrum katında çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangından önce mutfaktaki tüpleri dışarı çıkardı. Ardından alevlere müdahale eden ekipler uzun süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. 2 katlı evin bodrum katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

