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Balıkesir'de Yangın: 600 Balya Saman Yandı, 3 Ev Etkilendi

Balıkesir'de Yangın: 600 Balya Saman Yandı, 3 Ev Etkilendi
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen yangında, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu iki katlı evin altındaki hayvan damında 600 balya saman yandı. Yangın, bitişikteki 3 konutu da etkiledi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen ve sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı evin altında bulunan hayvan damında bulunan 600 balya saman yandı. Yangın bitişik nizamda bulunan 3 konut da yangında etkilendi.

Olay, sabaha karşı meydana geldi. Savaştepe ilçesi Yukarı Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen ev ve bitişiğinde bulunan dam yangını Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Bahattin Saykı'ya ait 2 katlı konutta meydana geldi. Üst katta bulunan sobadan çıktığı varsayılan yangın, evin üst katından alt kattaki hayvan damına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen bitişikte bulunan 3 komşu evde yangından zarar gördü. Damda bulunan hayvanlar dışarıya çıkartıldı ve damda bulunan 600 balya saman kısmen yanarak zara gördüğü tespit edildi. Yangın ile soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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