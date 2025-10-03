Haberler

Balıkesir'de Yağış Nedeniyle Otomobil Şarampole Uçtu

Balıkesir'de Yağış Nedeniyle Otomobil Şarampole Uçtu
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kazada ölen ve yaralanan olmadı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'de Kepsut yönüne giden otomobil yağıştan dolayı kayarak, şarampole uçtu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Karamanköy köprüsü yakınlarında meydana geldi. Kepsut istikameti Çevreyolu üzeri Bursa İstikameti Karamanköy Köprüsü yakınlarında K.D. idaresindeki 10 M 7917 plakalı binek araç yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kazaya müdahale etti. Ekipler araç yangınına karşı önlem aldı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. - BALIKESİR

