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Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde yapılan aramada, 2 kişinin aracında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gönen İlçe Emniyet Ekipleri ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği Ekipleri tarafından yapılan aramada, metanfetamin maddesi, extasy hap, tabanca ve fişek bulundu. Şahıslar gözaltına alındı.