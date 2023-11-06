Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde yapılan aramada, 2 kişinin aracında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Gönen İlçe Emniyet Ekipleri ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği Ekipleri tarafından yapılan aramada, metanfetamin maddesi, extasy hap, tabanca ve fişek bulundu. Şahıslar gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde 2 kişinin aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Gönen İlçe Emniyet Ekipleri ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği Ekiplerinin A.R.Ş ve S.K isimli şahısların araçlarında yaptıkları aramada; 38.5 gram metanfetamin maddesi, 4 adet extasy hap, 1 adet Browling marka tabanca, 2 adet fişek ele geçirildi. Gerekli tahkikat başlatıldı. Şahıslar gözaltına alındı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa