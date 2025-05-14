Balıkesir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama
Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan çalışmada 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa