Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 93 Kök Kenevir ve 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 93 Kök Kenevir ve 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 93 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 840 gram esrar maddesi bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 93 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ve Kapıdağ Yarımadası genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, teknik takip sonucu Erdek-Ocaklar yolu üzerinde bulunan bir bağ evi ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Bağ evinde yapılan aramalarda; 93 kök kenevir bitkisi, 2 bin 840 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet av tüfeği ve 23 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli M.G. (49) hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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