Balıkesir polisi 72 kilogram uyuşturucu madde yakaladı

Balıkesir polisi, bir otomobilde gerçekleştirdiği operasyonda 72 kilogram uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Balıkesir polisi il merkezinde bir otomobilde narkotik polis köpeği ile yaptıkları operasyonda araç içinde 72 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan arama sonrası gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde yapılan aramada narkotik köpeği ile yapılan aramada arka koltuğa saklanan 72 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan 1 şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
