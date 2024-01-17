Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, verilen ihbarı değerlendiren ekipler, GG, L.Ö ve HA'ya ait adreslerinde ve üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 135 gram sentetik uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 870 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BALIKESİR