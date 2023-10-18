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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gönen ve Susurluk ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 2.3 gram esrar ve 2.55 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.