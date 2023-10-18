Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Balıkesir polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gönen ve Susurluk ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 2.3 gram esrar ve 2.55 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Balıkesir'de polis ekipleri düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ve Susurluk ilçelerinde devriye sırasında şüpheli görünen 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2.3 gram esrar, 2,55 gram sentetik uyuşturcu maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa