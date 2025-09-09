Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 7 ilçede yürüttüğü uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında 7 ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye, Ayvalık, Erdek, Manyas, Altıeylül, Edremit ve Gömeç ilçelerinde meydana gelen 13 ayrı olaya karıştıkları tespit edilen 17 şüphelinin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 bin 681 adet sentetik hap, 91 gram kokain, 48 gram skunk, 34 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 250 mililitre bonzai hammaddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 46 bin 320 lira ve 100 Euro suç geliri ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma yetkilileri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu telefon bekliyor

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu telefon bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.