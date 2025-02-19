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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şahsı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 186 gram metamfetamin, 13 gram esrar ve 170 bin lira ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüphelinin ikamet adresleri belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.

10 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan eş zamanlı operasyonla beraber 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde, 186 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 2 gram bonzai, 16 sentetik hap ve 3 adet extasy ele geçirilirken, 3 adet hassas terazi ile beraber uyuşturucu ticaretinden el edildiği değerlendirilen 170 bin 100 liraya da el konuldu.

Öte yandan 1 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ederken, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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