Balıkesir'de Ünlü İş Adamının Cesedinin Çıkarılması İçin Operasyon Devam Ediyor

Balıkesir'in Erdek açıklarında, ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması için başlatılan deniz operasyonu devam ediyor. Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen cesedin deniz dibinden çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli aşamaya gelindi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülen operasyona, alanında uzman ekipler ve özel donanımlar eşlik ederken, bölgede konuşlu bulunan TCG IŞIN gemisinin güvertesindeki vincin kalkık vaziyette olduğu gözlemlendi. Bu durum, teknik hazırlıkların tamamlandığı ve çıkarma sürecinin sürdüğü şeklinde değerlendirildi.

Yetkililer, çalışmanın deniz ve hava şartlarına bağlı olarak titizlikle sürdürüldüğünü, uygun koşullar sağlandığında çıkarma işleminin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Operasyon boyunca güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği belirtildi. - BALIKESİR