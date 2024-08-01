Balıkesir'de traktör römorkunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Havran ilçesi kırsalında bir traktörün römorkunda başlayan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir hayvan besi çiftliği yakınlarında traktör römorkunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek makilik alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler, bir helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR