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Balıkesir'de traktör römorkunda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde bir traktörün römorkunda çıkan yangın, kısa sürede makilik alana sıçradı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Balıkesir'in Havran ilçesi kırsalında bir traktörün römorkunda başlayan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir hayvan besi çiftliği yakınlarında traktör römorkunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek makilik alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler, bir helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın şiddetli rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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