Balıkesir'de Trajik Boğulma Olayı: Vali Ustaoğlu Taziye Ziyaretinde Bulundu

Balıkesir'de Trajik Boğulma Olayı: Vali Ustaoğlu Taziye Ziyaretinde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gölette boğularak hayatını kaybeden çocukların cenaze namazlarına katıldı ve ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Olay bölgedeki vatandaşları derinden üzdü.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde gölette boğularak hayatını kaybeden çocukların cenaze namazlarına katıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan trajik olayın ardından Vali Ustaoğlu, Ovacık Mahallesi'nde hayatını kaybeden çocuğun ailesi olan Özey ailesine ve Beyköy Mahallesi'nde yine aynı şekilde evladını kaybeden Çapan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailelerin acılarını paylaşan Ustaoğlu, başsağlığı dileklerini ileterek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Yaşanan olay bölgede büyük üzüntüye yol açarken, vatandaşlar da cenaze namazlarında aileleri yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor

3 ilde alevlerle cansiparane mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.