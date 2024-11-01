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Balıkesir'de Trafik Kazası: Yaralılar Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trafik Kazası: Yaralılar Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, yaralanan sürücüler hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktörle, otomobil kaza yaptı. 112 ekiplerince yaralı olarak hastaneye sevk edilen sürücüler yolda hayatını kaybetti.

Olay ; Dursunbey - Çakmaklı yolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan 10 VF 671 plakalı traktör 10 AGE 352 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kazada yaralanan Traktör sürücüsü 68 yaşındaki A.B. ile otomobil sürücüsü 26 yaşındaki S.C. itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahısların hastaneye vardıklarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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