Balıkesir'de Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'de Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ARZ 767 plakalı araç, Kocapınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü U.C. için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, kısa sürede ulaştıkları kazada yaralı sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü U.C., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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