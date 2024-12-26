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Balıkesir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir ağıla çarptı. Sürücü Önder Ünver, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kontrolden çıkarak ağıla giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Havran ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde yaşandı. Yolda seyreden Önder Ünver'in kullandığı 10 HP 842 plakalı araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir ağıla çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü Ünver, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünver burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ünver'in ölüm haberi doğup büyüdüğü Dereören Mahallesi'nde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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