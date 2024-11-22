Balıkesir’de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi çevre yolunda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje ve oradan da yol kenarındaki ağaçlara çarparak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayatını kaybeden şahsı araç içinden çıkartarak yolu trafiğe açtı.

Olay, Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Çevre yolu Bursa istikametinde sabaha karşı gerçekleşen kazada, 45 ACU 794 plakalı otomobilin sürücüsü O.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, oradan da yol kenarındaki ağaçlara çarptı. 112 Çağrı Merkezine gelen ihbarla Altıeylül Grup Amirliği personeli ve 112 Sağlık personeli olay yerine gitti. İtfaiye ve 112 ekipleri olay yerine vardığında 45 ACU 794 plakalı aracı sürücüsü O.Ç. isimli vatandaş vefat etti.

Kaza alanında gerekli kontroller yapıldıktan sonra olay yeri polis ekiplerine bırakıldı. - BALIKESİR