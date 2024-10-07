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Balıkesir'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Balıkesir'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yabancı plakalı minibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Balya ilçesinde yabancı plakalı minibüs ile 55 KK 860 plakalı yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında sıkışan araçlardan çıkarılan 8 yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Bu sabah saatlerinde Balya'nın Havutbaşı kırsal mahallesinde meydan geldi. M.T yönetimindeki 55 KK 860 plakalı minibüs ile A.S. yönetiminde ki M LF 5600 plakalı minibüs kaza yaptı. Kaza haberi üzerine Balya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri kaza mahalline sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan M.A., Ö.M.T., A.U., Z.R., A.S., M.R.E., O.Ç. ve M.O. sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı şahıslar tedavi için hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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