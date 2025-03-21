Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Yabancı Uyruklu Yaralı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde İzmir- İstanbul otoyolunda meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Kaza yapan araçtan çıkarılan 4 şahıs yaralı olarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Olay sabah saatlerinde İzmir-İstanbul otobanında meydana geldi. Karesi ilçesine bağlı Ovacık mevkiinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün 34 BZL plakalı aracı takla atarak, kazaya karıştı. 112'ye gelen kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri kaza alanına gitti. Takla atan araçta bulunan ve isimleri tespit edilemeyen 4 yabancı uyruklu şahıs, takla atan araçtan çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR