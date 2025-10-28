Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesi Köylüce Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AFRR plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan H.F. ve M.F. yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR