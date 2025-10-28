Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı zeytin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 10 AFRR plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan H.F. ve M.F. yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa