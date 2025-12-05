Haberler

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sındırgı ilçesi Kertil Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 UE 570 plakalı tır ile 45 AIP 947 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu, otomobil sürücüsü, otomobilin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılan sürücü Ali Koç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

