Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sındırgı ilçesi Kertil Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 UE 570 plakalı tır ile 45 AIP 947 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu, otomobil sürücüsü, otomobilin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılan sürücü Ali Koç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR