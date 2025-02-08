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Balıkesir'de TIR ve Kamyonet Çarpıştı: Trafik Kapatıldı

Balıkesir'de TIR ve Kamyonet Çarpıştı: Trafik Kapatıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu yol kısa süre trafiğe kapandı. Çarpışma nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu, ancak yaralanan olmadığı öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TIR ile kamyonet çarpıştı, yol kısa süre trafiğe kapandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Korozman Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, ekiplerin müdahalesiyle araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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