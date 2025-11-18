Haberler

Balıkesir'de Tır Trafiği Kilitledi

Güncelleme:
Balıkesir-Edremit kara yolunda bir tırın direksiyonunun kilitlenmesi sonucu trafik yaklaşık 3 saat aksadı. Trafik ekipleri, yoğun çabalarla kontrollü geçiş sağladı. Vatandaşlar, yol bakım çalışmalarının hızlandırılmasını istiyor.

Balıkesir'de bir tırın direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kara yolunda uzun süre kontrollü trafik sağlandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Balıkesir- Edremit kara yolunun Havran Küçükşapçı mevkiinde meydana geldi. Çift yönlü olan kara yolunun belirli bir bölümünde bakım çalışması yapıldığı için trafikte tek yönlü geçiş sağlandı. Ancak bir tır, kabininin direksiyonunun kilitlenmesiyle birlikte bu bölgede yaklaşık 3 saat boyunca trafik felç oldu. Trafik ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrollü geçiş sağlandı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından, ulaşım tek yönlü olarak normale döndü.

Vatandaşlar, yolda bakım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını talep etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
