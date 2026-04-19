Manyas'ta tek taraflı trafik kazası

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manyas ilçesi Börülceağaç Kavşağı yakınlarında 10 AJ 017 plakalı araç sürücüsü C.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan aracın takla attığı öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücü C.K.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı