Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki karayolunun 5. kilometresinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 10 TB 870 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
