Haberler

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki karayolunun 5. kilometresinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 10 TB 870 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza

PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.