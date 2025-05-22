Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından uzun süre sonra çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Olayın detayları ve tahkikat sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin Pamukçu mevkiinde meydana tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan yaralı sürücü ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay sabaha karşı Altıeylül ilçesinin Pamukçu mahallesinde bulunan İzmir yolu Balıkesir istikameti polis okulu önündeki kontrol noktasını geçtikten sonra meydana geldi. Otomobil sürücüsü S.K. yönetimindeki 34 DB 6080 plakalı araç tek tarflı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası İtfaiye ekipleri, 112 sağlık ve emniyet ekipleri kaza mahalline vardıklarında sürücü S.K.'nın araç içinde sıkıştığını gördü. Ekiplerin uzun süren çabası ile sürücü araçtan çıkarılarak, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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