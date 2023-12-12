Balıkesir'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Balıkesir'de motosikleti ile dakikalarca tek teker giden sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücünün, ölümle dans ettiği anlar anbean kameraya yansıdı. Gözaltına alınan sürücüye 6 bin 686 lira ceza kesildi.

Balıkesir'de motosikleti ile dakikalarca tek teker giden sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücünün, ölümle dans ettiği anlar anbean kameraya yansıdı. Gözaltına alınan sürücüye 6 bin 686 lira ceza kesildi.

Olay, Edremit ilçesi Akçay Mahallesi E87 Karayolu üzerinde meydana geldi. 10 AIY plakalı motosiklet sürücüsü M. Ü., bir anda tek teker ilerleyerek makas atmaya başladı. Adeta ölümle dans eden sürücüyü görenler, korna ile ikaz etse de genç sürücü aldırış etmedi. Tek teker ilerleyen motosikleti gören vatandaşlar, o anlar anbean cep telefonu ile kayda aldı.

Cezadan kaçamadı

Edremit Emniyet Müdürlüğü yaptığı araştırmada kameraya yansıyan görüntüyü tespit etti.

Akçay Mahallesi E87 karayolunda Akçay otogar önünden Edremit istikametine motosikletin önünü kaldırmak suretiyle makas atarak seyreden 10 AIY plaka sayılı motosiklet sürücüsü M. Ü. isimli kişi gözaltına alındı. Edremit Bölge Trafik İstasyon Amirliği Görevlilerince makas atmak, motosiklet üzerinde akrobasik hareketlerde bulunmak ve app plaka takmak maddelerinden 6 bin 686 lira idari para cezası uygulanan sürücü; ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi gereği adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR